Düzce en çok silajlık mısır üreten şehirler arasında

DÜZCE (İHA) – Silajlık mısırların hasat edilmesine kısa bir süre kala, Türkiye'de en çok üretim yapan şehirler belli oldu. Düzce, en çok silajlık mısır üretimi yapan şehirler arasında yer aldı.

Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünlerinden birisi olan silajlık mısırların hasat tarihi yaklaştı. Çiftçilerin en önemli gelir kaynağı olarak görülen silajlık mısır geçtiğimiz yıl 27 milyon 186 bin 949 ton üretildi. Ülkede en çok üretim ise 3 milyon 239 bin 681 bin ton üretim ile İzmir birinci sırada yer aldı. Konya'da üretim 2 milyon 570 bin 984 ton ile ikinci sırada yer alırken, 1 milyon 689 bin 724 ton ile Balıkesir üçüncü sırada yer aldı. Aydın, Bursa, Sakarya, Denizli, Çanakkale, Muğla ve Samsun ilk 10'da yer alırken, Düzce en çok üretim yapan şehirler arasında yer aldı. Düzce'de 2020 yılında 225 bin 303 ton silahlık mısır üretildi.