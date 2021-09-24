Düzce en yüksek illerden birisi oldu

Düzce en yüksek iller arasında yer alarak, yüzde 204.71'den yüzde 316.42'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı her hafta korona virüs ile mücadele kapsamın illerdeki yüz bin nüfusa eş değer yüzdelik oranları açıklayarak, şehirlerde ki vaka durumu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, 11-17 Eylül haftasında yüz bin nüfusa eş değer yüzdelik rakamları açıkladı. Düzce, en yüksek vaka sayısı artışı olan ilk 10 şehirden birisi oldu. Buna göre Kastamonu birinci sırada yer alırken, Kırıkkale ikinci Zonguldak üçüncü oldu. Tokat dördüncü, Trabzon beşinci, Malatya altıncı, Yozgat yedinci, Düzce sekizinci, Erzincan dokuzuncu, Çorum onuncu sırada yer aldı. Düzce listeye bir önceki hafta 204.71'den yüzde 111.71 artış sağlayarak 316.42'lik rakamla giriş yaptı.

2. doz için aşılama seferberliği başlatıldı

Korona virüs ile mücadele kapsamınsa aşılama çalışmalarında Düzce'de 2. doz aşılamalar hızlandırıldı. Daha önce 1. doz için uygulanan aşı seferberliğini 2. doz içinde başlattı. İkinci doz aşılama Türkiye ortalamasının altında kalan Düzce'de, seferberlik ile birlikte aşılamanın hızlanması bekleniyor.