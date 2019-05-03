Düzce Fuarı kapılarını açtı

Sanayi'den ziraate bütün Düzce bu fuar'da. Düzce Valiliği, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile yapılan Düzce Fuarı yapılan açılışla kapılarını ziyaretçilere açtı. Bu sene ilki yapılan fuarda Düzce'de üretilen makine ve cihazlardan Düzce'de distribütörlük yapan firmaların ürünlerine kadar birçok sanayi, tarım ve ziraat firmaları bu fuar ile Düzceliler bir araya gelecek.

Uzun süredir çalışması yapılan Ticaret ve Sanayi Odası ile Düzce Valiliği'nin işbirliği ile hayata geçen Düzce Fuarı kapılarını yapılan tören ile açtı. Açılışta konuşan Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce'ye bu fuar ile birlikte bir fuar yerinin olması gerektiğinin gördüklerini belirterek fuar yeri yapımı için çalışmalara başlandığını dile getirdi.

2 Müjde üst üstüste

Düzce Valisi Zülkif Dağlı yaptığı konuşmada; “Bölgemizde fuar alanı yok. Bu nedenle Biz Düzce olarak bir fuar yeri yapılması konusunda adımlarımızı attık. Milli Emlak Müdürlüğümüzden yer tahsisini yapacağız. Düzce'nin en iyi yerinden Milli Emlak Müdürlüğü içinde bulunan bir yeri fuar alanı olar4ak tahsiz edeceğiz. Buna hem i,limizin hemde bölgemizin ihtiyacı var. Valiliğimiz yer tahsisini yaptıktan sonra iş Düzce Ticaret ve Sanayi Odamız ile TOBB'a kalacak. Onlarda fuar alanı için gereken parayı tahsis ettiklerinde Düzce ve Bölgemiz fuar alnına kavuşacak” dedi.

Vali Zülkif Dağlı ayrıca tarım ihtisas Organize Sanayi konusunda da girişimlere başladıklarını belirterek; “Düzce'ye 2. müjdemizde Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi. Burası içinde uygun yer bulundu. Tarım İhtisas OSB ile ilgili olarak ise Tarım Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Tarım konusunda Düzce çok şanslı bir yerde ancak bu fırsatları değerlendiremiyor. Mesela, Fındık yetiştiriciliği'nde Türkiye'de ilk 5'te, Kabak yetiştiriciliğinde ise ilk 3'te. Bu fırsatların değerlendirilmesi için Tarım İhtisas OSB kurmak gerekiyor. Burada neler olacak. Burada topraksız tarım olacak. Tarım ürünlerinin işlenmesi olacak. Bunlar için hem Düzce müsait hem de Düzce'nin coğrafi konumu müsait” dedi.

“Gerekli girişimleri yapacağız”

Fuarı değerlendiren Düzce Ticaret ve sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ise; “Bu fuar Düzce'de bir ilk ancak bölgemizde de böyle bir fuar yapılmadı. Bu nedenle İlimiz için çok önemli. Bizde ilkini yaptığımız bu fuarımızla, fuarcılık alanında kendimizi görelim istedik. Ancak Valimiz Dr. Zülkif Dağlı'nın verdiği müjdeler de çok önemli. Bu müjdeler ile Düzce'nin kaderi değişecektir. Fuar alanı Karabük, Zonguldak, Bolu bölgesinde yok. Bu alan iyi değerlendirilirse bölgemizin fuar merkezi Düzce olabilir. Diğer taraftan Tarım İhtisas OSB'si. Düzce için çığır açacak bir çalışma. Onunla ilgili olarak ta halen çalışmalarımız devam ediyor. Kısa süre içinde sonuçlandırarak hayata geçireceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından ise açılış kurdelesi kesildi. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Düzce Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde açılan Düzce Fuarı 5 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.