Düzce gastronomi şehri olma yolunda ilerliyor

Düzceliler hem yöresel yemekleri hem de coğrafi işaretli lezzetleri tatmak için Mutfak Sanatları Merkezinin yolunu tutuyor.

Düzce'nin etnik kökenlerle bezenmiş tarihi lezzetlerini sadece Türkiye'ye değil tüm Dünyaya tanıtmak amacıyla Düzce Belediyesi tarafından açılan Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), kentin yemek kültürünü gelecek kuşaklara taşıyarak mutfak kültürünü canlı tutuyor. 17 Eylül'de hizmete açılan Mutfak Sanatları Merkezi, eşsiz doğal ortamı ve manzarasının yanı sıra zengin mutfak kültürünün lezzetlerini misafirleriyle paylaşıyor. Mutfak Sanatları Merkezine gelen misafirler, hem lezzetleri tadıyor hem de yemeklerin tarihi hakkında profesyonel aşçılardan geniş bilgi alıyor.

Bir ayda yüzlerce misafir ağırlandı

Düzce mutfağının birbirinden leziz ve kendine has yemeklerinin yapıldığı Merkezde farklı tarifler isteğe göre misafirlere sunuluyor. Açıldığı günden bu yana Mutfak Sanatları Merkezine yüzlerce misafir ağırlanarak Düzce'nin yemek kültürü tanıtıldı.

Mutfak eğitimi başlayacak

Mutfak Sanatları Merkezi'nin en önemli farklılıklarından biri de eğitim merkezi olarak kullanılması olacak. Düzce'nin gastronomi kentlerinden biri haline gelmesi ve tüm etnik kökenlerin harmanladığı şehrin yemek kültürü gelecek nesillere aktarılacak. Genç aşçılara Düzce Mutfak Kültürü modern teknikler eşliğinde aslına sadık kalınarak öğretilecek.