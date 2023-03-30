Düzce Gazeteciler Cemiyeti üyeleri iftarda bir araya geldi.

İftarda, Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İslam Keleş, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Düzce Gazeteciler Cemiyeti ilk kez üyelerine yönelik iftar programı düzenledi. İftar yemeğine Düzce'de görev yapan basın mensuplarının büyük bölümü ilgi gösterdi. Programda konuşan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İslam Keleş, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak “Düzce Gazeteciler Cemiyeti çatısı altında ilk defa bir araya geliyoruz. Meslek örgütümüzün çıtası daha yukarılara taşımak için bu birlikteliğe ihtiyacımız vardı. Yeni yönetimimizle birlikte her birinizi kucaklayan bir cemiyet haline gelmek için yola çıktık. Düzce'de bu meslek için vakit ve emek harcayan her meslektaşımız bizim için kıymetli. Bu hep birlikte gerçekleştirdiğimiz ilk etkinliğimiz. Bundan sonra da meslek örgütümüzün gelişimine katkı sağlayacak mesleki eğitim çalışmalarımız başta olmak üzeri farklı etkinliklerde de bir arada olacağız. Düzce Gazeteciler Cemiyeti yönetimi olarak 2024 yılı Haziran ayına kadar meslek mensubu arkadaşlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ve süremiz dolduğunda bayrağı sizlerden birine devredeceğiz. Bu akşam bir arada olmamızı sağlayan iftar programımıza sponsor olan Kıymetli Türkseven ailesine ve değerli abim Faruk Türkseven'e ve davetimize katıldığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum” dedi.

İftar sonunda yine Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İslam Keleş, yemek duası yaparak programı sonlandırdı.