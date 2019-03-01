Düzce Genç ve Kadın girişimciler icra kurulu belirlendi

Toplantıya DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen ve Genel Sekreter Ayten Nursel Kocadağ da katıldı. Açılış konuşmasını yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, yeni kurula çalışmalarında başarılar diledi. Ülgen, önümüzdeki süreçte oda ile koordinasyon halinde önemli projelerin ortaya çıkmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Açık oylama şeklinde yapılan icra kurulu seçiminde TOBB Düzce İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Erdem olurken Başkan Yardımcıları Ömer Levent Bilgin ve Güçhan Karslıoğlu oldu.

Kadın girişimciler icra kurulu belirlendi

Kadın girişimciler icra kurulu toplantısına DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen kadın girişimciliğinin önemine işaret ederek, kadınların ekonomiye dahil olmasının ülke ekonomisine önemli katkılar sunacağını söyledi.

Açık oylama şeklinde yapılan icra kurulu seçiminde TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Aslıhan Akbal Gürbüz olurken Başkan Yardımcıları Serap Küçük, Züleyha Demirtaş ve Birten Koçak oldu.