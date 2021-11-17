Düzce, gençlik festivalinde yerini aldı

Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde 16-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 'Gençlik ve Yerel Yönetimler' temalı 'Tam Bana Göre Festival' adlı organizasyon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı. Düzce Belediyesi festivalde yerini alarak hem gençlik projelerini, hem de Düzce'yi tanıttı.

Başkent Ankara'da AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca 16-21 Kasım tarihleri arasında gençlere ve kendini genç hissedenlere yönelik düzenlenen "Tam Bana Göre Festival" etkinliği başladı. 6 gün boyunca konserlerin, kamp ateşinde söyleşilerin olduğu, gençlerin deneyim atölyelerinde kendilerini test ettiği festivalde Düzce Belediyesi de yerini aldı.

Düzce Belediyesi açtığı stant ile Düzce'de yapılan çalışma ve projeleri misafirlere aktarırken bir yandan da hem sinevizyon hem de broşürlerle şehrin güzelliklerini anlattı.

Keşir'den Düzce standına ziyaret

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Ankara Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak ile Düzce Standını ziyaret etti. Keşir, Düzce'nin hem Ankara'da hem de diğer şehirlere en iyi şekilde tanıtılmasının önemli olduğunu kaydetti.