Düzce Gençlik Günleri başladı, ünlü grup Manga Düzcelileri coşturdu

Düzce Belediyesi'nin koordine ettiği Düzce Gençlik Günleri, ünlü grup Manga konseri ile başladı. Grup üyeleri gençlerden gelen pankartları imzalayarak seyircilere gönderdi.

Düzce Belediyesi tarafından gençler için hazırlanan ve 7 gün boyunca birbirinden ünlü sanatçıların sahne alacağı Düzce Gençlik Günleri başladı. Türkiye'yi Eurovision şarkı yarışmasında temsil eden ünlü rock grubu Manga, gençlik günlerinin açılışında sahne aldı. Sevilen şarkılarını katılımcılar ile birlikte söyleyen grup, gençlerin kendileri için hazırladıkları pankartları alarak sahneye dizdi. Daha sonra grup üyeleri pankartları tek tek imzalayarak gençlere geri gönderdi.

“Siz isteyin yapmak benim görevim”

Düzce Belediyesi tarafından organize edilen Düzce Gençlik Günleri'nin 7 gün yapılacağını ve birçok sanatçının gençlerle bir araya geleceğini dile getiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Ağustos ayında Dünya Düzce Günlerini yaptığımızda ben gördüm ki sizler eğlenceye doymadınız. O zaman size sordum. Sizler bir konser daha istediniz. Biz de isteğinizi yerine getirdik. Sevgili gençler her şey sizin için. Gönlünüzce eğlenin, bu konserlerin tadını çıkarın. Siz isteyin yapmak benim görevim” ifadelerini kullandı.

Düzce Gençlik Günleri'nin ikinci gününde ise ünlü rap sanatçısı Ceza sahne alacak.