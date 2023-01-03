Düzce Gençlik Merkezi gençleri Türkiye birincisi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Ve Sahne Gençlerin" sloganıyla düzenlenen yarışmanın ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra, siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde 2 binden fazla davetlinin katılımıyla gerçekleşen gecede, yarışmalarda dereceye giren gençler ödüllerini alanında uzman isimlerin ellerinden aldı. Sunuculuğunu Eser Yenenler'in üstlendiği gecenin sonunda davetliler Manga konseri ile unutulmaz anlar yaşadı.

Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Elektronik Müzik kategorisinde Düzce Gençlik Merkezi gençleri Batuhan Kutlu, Hami Özdemir ve Serkan Coşkun Türkiye birincisi olarak ödüllerini sanatçılar Fettah Can ve Şükriye Tutkun'dan aldılar.