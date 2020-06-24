Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü kan bağışına destek oldu

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğünden anlamlı kampanya gerçekleştirildi. İl Müdürlüğü personeli ve gönüllü gençler ile birlikte pandemi sürecinde azalan kan stoklarına karşı kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı “Kan stoklarının kritik seviyeye düştüğü bu günlerde Kızılay'ımızın çağrısına kulak vererek kan bağışında bulunan müdürlüğümüz personellerine, gönüllü gençlerimize ve Kızılay Düzce Şube Başkanımız ve tüm ekibine teşekkür ederiz” dedi ve kendisinde kan verdi.