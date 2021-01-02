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Düzce güne sisle uyandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.


Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Düzce'de sabah saatlerinde etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sürücüler zaman zaman sis sebebiyle trafikte olumsuz etkilendi.


Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Düzce'nin en yüksek kesimlerinden birisi olan Bahçeşehir bölgesinde evler, sis bulutunun arasında kaldı.

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