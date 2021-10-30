İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Düzce güne sisle uyandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de sabah saatlerinde başlayan sis etkili oldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sabah saatlerinde başlayan sis etkili oldu. Şehir merkezini etkisi altına alan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.


Düzce'de sabah saatlerinde başlayan sis özellikle şehir merkezinde ve D-100 kara yolu Düzce kesiminde etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken yayalar ve araç sürücüleri ilerlemekte zorluk yaşadı.


Trafik ekipleri ise sürücüleri görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uyararak, hız limitlerine uymaları, farlarını yakmaları konusunda uyarılarda bulundular.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.