Düzce güne sisle uyandı, güneş siste kayboldu

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle güneş kayboldu.

Düzce, sabah saatlerinden itibaren yoğun sisisin etkisinde kaldı. Özellikle kent merkezinden geçen Asar Deresi'nde yoğun sis nedeniyle kartpostallık görüntüler oluştu. Şehir içi trafiğinde ise araçlar sis farlarını açarak ilerleyebildi. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü şehirde, vatandaşlar iş yerlerine gitmekte zorlandı. Güvercin sürüleri ise sis nedeniyle elektrik teline tünediler.

Yetkililer, özellikle yoğun sisin yaşandığı kent merkezinde sürücülerin farlarını açarak trafikte ilerlemeleri gerektiğini ve trafik kurallarına uymalarının trafik güvenliği açısından önemli olduğunu dile getirdiler.