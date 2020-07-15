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Düzce Güzel Sanatlar Lisesi'nden ‘Şehidim rahat uyu' E-resim sergisi

resim sergisi açtı.

Sergi içerisinde 15 Temmuz ile ilgili duygulandıran resimler yer aldı.


15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden 4 yıl geçti. Düzce'de bir dizi etkinlikler oluşturulurken, Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik günü dolayısı ile E-Resim sergisi açtı. Sergi de 15 temmuz ile ilgili resimler yer aldı. Öğrencilerin hazırladığı resimlerde 15 Temmuz'un seyrini değiştiren Ömer Halisdemir, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla canlı yayına bağlanması, vatandaşların sokaklarda darbeye karşı birlik oluşu ve Türk bayraklı çocuklar yer aldı.

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