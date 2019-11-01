Düzce İGM 2020 bütçesini görüşecek

10 gün sürece meclis toplantılarında 2020'nin bütçesi oluşturulacak.

Düzce İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantılarının birinci birleşimi Meclis Başkanı Çiğdem Günal başkanlığında, meclis toplantı salonunda yapıldı. Açılış ve yoklama ile başlayan toplantıda katip üye Hasan Ergin tarafından bir önceki karar özetlerini kapsayan tutanaklar okundu ve onaylandı. Kasım ayı 1 inci birleşiminde 11 gündem maddesi görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

10 gün devam edecek olan toplantılarda; 2020 Mali yılı hazırlık bütçesi ile performans programı da görüşülecek.