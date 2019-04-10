Düzce İGM Başkanı Çiğdem Günal oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Genel Meclisi'ne (İGM) seçilen üyeler ile birlikte meclisin yeni dönem ilk toplantısı yapıldı. İlk toplantı da meclis başkanı ve başkan vekilleri ve komisyonlara üye seçimleri yapıldı. Çiğdem Günal, İGM Başkanı oldu.

İl Genel Meclisi yeni üyeleri ile ilk toplantısını yaptı. Yeni dönem ilk oturumuna MHP Milletvekili Ümit Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, MHP İl Başkanı İlhami, Caboğlu ile İGM'ye yeni seçilen üyeler ile AK Parti ve MHP'liler katıldı.

Akçakoca MHP meclis üyesi Engin Özensel'in en yaşlı üye sıfatıyla başkanlığında açılan yeni dönem ilk İl Genel Meclisi'nde başkan olarak ittifak kararıyla Çiğdem Günal Meclis başkanı seçildi. Yapılan oylamada Cumhur İttifakının ortak adayı olan Çiğdem Günal 21 oyun 20 sini alarak 5. dönem Düzce İGM Başkanı oldu. Yapılan oylamada 1 oy boş olarak çıktı. Cumhur İttifakının 1. Başkan vekili ise Fazlı Koç oldu.

Milletvekili Yılmaz “Meclis'te ki uyumu bekliyoruz”

Mecliste bir konuşma yapan Milletvekili Ümit Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın uyum içerisinde çalıştığını belirterek aynı uyumu İl Genel Meclisi'nde de beklediklerini söyledi. Yılmaz, “Bu İl Genel Meclisi Cumhur İttifakının üyesi iki partinin üyelerinden oluşuyor. Bu da demek oluyor ki. Bu İl Genel Meclisi'nde Düzce'ye Cumhur İttifakı hizmet götürecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yakaladığımız ahengi yakalayacağınızı bekliyorum. İl Genel Meclisi üyesi olmak zordur. Sizlerin bu zorlu görevin altından kalkacağınıza inanıyorum. Mecliste bizlere ne zaman ihtiyacınız olursa biz buradayız” dedi.

Keskin “Milletimize hizmetkar olacaklar”

AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, “Cumhur İttifakını benimsediklerini ve özümsediklerini bir kere daha belirtmek isterim. İttifak ortağımız Milletvekili Ümit Yılmaz ve MHP İl Başkanı ile birlikte milletimize hizmetkar olarak çalışmalar yapacağınızdan şüphemiz yok. Bizlerde bu konuda sizlere sonuna kadar yardımcı olacağımızı bilmenizi isterim” diye konuştu.

Günal “Bütün gayretimiz Düzce'nin sorunlarını çözmek için olacak

İGM Başkanlığı'na seçilen Çiğden Günal, Düzcelilere teşekkür ederek “Beni İGM Başkanlığı'na seçtikleri için teşekkür ederim. Bütün gayretimizi Düzce'nin sorunlarının çözülmesi için kullanacağız. Bize oy veren, vermeyen, bizi seçen seçmeyen herkese devletimizin verdiği imkanları kullanarak hizmet vermeye çalışacağız” dedi.

Komisyon seçimleri yapıldı

Konuşmaların ardından ihtisas komisyonlarının seçimine geçildi. Yapılan oylamalarda İGM Başkanı Çiğdem Günal (AK Parti), 1.Başkan Vekili Fazlı Koç (AK Parti), 2.Başkan Vekili Hasan Aktürk (AK Parti).

Katip Üyeler; Hasan Ergin (AK Parti), Sinan Cumur (AK Parti ) 1.Yedek Katip Üye Şükrü Sert (AK Parti), 2.Yedek Katip Üye Osman İlhan (AK Parti).

İl Encümen üyeleri; Dursun Ay, Şaban Arslan (AK Parti ), İsmail Arsal (MHP).

Plan ve Bütçe Komisyonu; Hasan Aktürk, Fazlı Koç, İbrahim Keleş, Mustafa Özlü, Çiğdem Günal (AK Parti), İsmail Arsal, Murat Çağlar (MHP).

İmar ve Bayındırlık Komisyonu; Şükrü Sert, Osman İlhan, Musa Küçük, Dursun Ay, Hasan Ergin (AK Parti), Ergin Özensel, Muhterem Baltacı (MHP).

Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu; Mustafa Ezer, Hüseyin Yılgın, Sinan Cumur, Şaban Arslan (AK Parti), Ömer Yaman (MHP).

Çevre ve Sağlık Komisyonu; Musa Küçük, Mustafa Özlü, Hasan Aktürk, Necmi Kurt (AK Parti), Nazmi Çakıroğlu (MHP).

Köye Yönelik Hizmetler ve Tarım Komisyonu; Fazlı Koç, Şükrü Sert, İbrahim Keleş, Mustafa Ezer (AK Parti), Ömer Yaman (MHP)

Gençlik, Spor ve Turizm Komisyonu; Sinan Cumur, Necmi Kurt, Şaban Arslan, Hüseyin Yılgın (AK Parti), Murat Çağlar (MHP).