Düzce İGM Nisan ayı toplantıları sona erdi

Düzce İGM Nisan ayı toplantılarının beşinci birleşimi Meclis Başkanı Fazlı Koç başkanlığında, toplantı salonunda yapıldı. Açılış ve yoklama ile başlayan toplantıda bir önceki karar özetleri okunarak karara bağlandı. Ardından 7 gündem maddesi görüşüldü. Alınan kararların ardından Meclis Başkanı Fazlı Koç, Nisan ayı toplantısını kapatarak, Mayıs ayı toplantısının 2 Mayıs 2023 saat 10.00 da yapılmasını meclis üyelerinin kararına sundu ve toplantının belirtilen tarih ve saatte yapılması kararlaştırıldı.