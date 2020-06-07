İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce İGM toplantısı öncesi dezenfekte yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Genel Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamında 3 aylık aranın ardından Haziran ayı toplantıları ile bir araya gelecek.

Toplantı salonu ekipler tarafından dezenfekte edildi.


Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında 3 ay ertelenen İl Genel Meclisi tekrar bir araya geliyor. İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantısı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis toplantı salonunda 8 Haziran Pazartesi günü saat 10:00 da yapılacak. Gerçekleştirilecek olan İl Genel Meclisi Toplantısı öncesi, İl Özel İdare ekipleri Meclis toplantı salonu, AK Parti Grup odası ve Milliyetçi Hareket Partisi grup odaları dezenfekte edildi. İdare binasında Korona virüs salgını sebebiyle düzenli aralıklarla dezenfekte ve hijyen uygulamaları yapılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.