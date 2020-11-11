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Düzce İGM'de 2021 bütçe görüşmeleri devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Genel Meclisi kasım ayı yedinci birleşimini gerçekleştirdi.

Toplantıda 2021 yılı bütçesi görüşmeleri devam etti.


Düzce'de 2021 yılında köylerde yapılacak çalışmaların bütçe görüşmeleri Düzce İl genel Meclisi'nin kasım ayı yedinci birleşiminde görüşüldü. Açılış ve yoklama ile başlayan toplantıda ilk olarak bir önceki toplantının özetleri okundu. Kasım ayı yedinci birleşiminde 8 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, toplantının en önemli konusu olan 2021 yılı bütçe görüşmelerine geçildi. Düzce İl Özel İdaresi Mali yılı bütçesi içerisinde finansman ekonomik sınıflandırılması cetveli görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. 2021 yılı bütçe görüşmeleri ise kasım ayı boyunca devam edecek.

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