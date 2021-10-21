Düzce il koordinasyon kurulu toplandı

Toplantıda tamamlanan, devam eden ve yapılması planlanan projeler görüşüldü.

Düzce Valiliği Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. İl genelinde kurum ve kuruluşların hazırladığı projeler üzerine yapılan toplantı da tek tek yetkililer Düzce Valisi Cevdet Atay'a yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İlgili kuruluş müdürlerinin tamamlanan projeleri için teşekkürlerini ileten Vali Atay, devam eden projelerin hızlandırılarak vatandaşların mağdur edilmemesini istedi. Özellikle Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne talimat veren Vali Atay, Akçakoca yolunda çökme olan yolda yenileme ve düzenlemem çalışmalarının hızlandırılmasını istedi.