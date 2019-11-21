Düzce İl Özel İdare özveri ile çalışıyor

Düzce Valiliği İl Özel İdaresi'nin 2017, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan yol ve ulaşım hizmetleri ile ilgili istatistikleri açıkladı. Yapılan açıklamada idare tarafından 2017-2019 yılları arasında, belirlenen programlar doğrultusunda, yol yapım ve bakım çalışmaları ile gelişen heyelan, toprak kayması ve su taşkınına yönelik iyileştirme çalışmalarının devam ettiği vurgulandı. Ayrıca, 3 yılda yapılan asfalt, yol çizgi, yama, kilitli parke taşı, V kanalı, boru döşeme, heyelan ve malzemeli bakım çalışmalarının özverili bir şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.

Asfalt çalışmaları

2017 yılında 114,78 km, 2018 yılında 180 km, 2019 yılında ise 102 km sıcak asfalt yol çalışması yapıldığı belirtildi. Asfaltlama işlerinin halen devam ettiği vurgulandı. Öte yandan 2019 yılında 420 km sıcak asfalt yola şerit çizgisi çekildiği kaydedildi.

2017 yılında, 197 köye ait 961 km asfalt yolda 19 bin 500 ton yama malzemesi ile bakım onarım çalışması yürütüldüğü, 2018 yılında köy sayısının 2 bin 13'e, yol uzunluğunun bin 65 km'ye, kullanılan asfalt miktarının ise 29 bin 665 tona çıktığı ifade edildi. Bu yıl içerisinde 151 köye ait 906 km asfalt yolda 13 bin 500 ton yama malzemesi kullanıldığı vurgulandı.

2017 yılında 493 km stabilize yolda malzemeli bakım çalışması ile 520 km greyderli bakım çalışması yürütüldüğü, 2018 yılında malzemeli bakım çalışması yapılan stabilize yol uzunluğunun 515 km'ye, greyderli bakım çalışması gerçekleştirilen yol uzunluğunun ise 620 km'ye ulaştığı kaydedildi. Bu yıl içerisinde malzemeli bakım çalışması gerçekleştirilen 673 km stabilize yol ve greyderli bakım çalışması yürütülen 853 km yol olduğunu öğrenildi.

Kanal ve heyelan çalışması

2017 yılında 28,5 km, 2018 yılında 21,2 km, 2019 yılında ise 31,53 km sıcak asfalt yolda V kanalı yapım işi yapıldı. Valilik heyelan ile ilgili istatistikleri de paylaştı. Açıklamada 2017 yılında 8, 2018 yılında 12 ve 2019 yılında 37 adet çeşitli çaplarda heyelana müdahale edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada 2017 ve 2018 yılında 8 milyon 844 bin lira İller Bankası borçlanma kredisi ile 82 köyün ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 247 bin 603m² kilitli parke taşı ve bordur olarak kullanılmak üzere bin 950 m³ beton alım ihalesi yapıldığı bildirildi.

Ayrıca, 2017 yılında 358 köyün ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, 10 bin 918 metre, 2018 yılında 321 köyün ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, 12 bin 382 metre ve 2019 yılında 379 köyün ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, 12 bin 717 metre muhtelif çaplarda korige boru yardımı gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

104 köyün ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 2017 yılında bin 165,7 metre, 101 köyün ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 2018 yılında, 913 metre ve 119 köyün ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 2019 yılında 4 bin 274 metre muhtelif çaplarda CTP (cam elyaf takviyeli polietilen) boru yardımı yapıldığı hatırlatıldı.