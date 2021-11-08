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Düzce ile Silifke TSO kardeş oda oldu

DÜZCE(İHA) – Silifke ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iletişimi güçlendirmek, karşılıklı hizmet standartlarının artmasını sağlamak, ortak toplantılar ve faaliyetler düzenlemek için kardeş oda protokolü imzaladı.


3. Liderlik Akademisi Eğitim Programı'nda Düzce ile Silifke TSO tarafından kardeş oda protokolü imzalandı. Protokol törenine, Silifke TSO Başkanı Nurettin Kaynar, Genel Sekreter R. Yıldırım Baydar, Düzce TSO Genel Sekreter vekili Mürvet Gül Turhan, Genel Sekreter Yardımcıları Zeynep Cebeci ve Şenol Keten katılım sağladı.


İletişimi güçlendirmek, karşılıklı hizmet standartlarının artmasını sağlamak, ortak toplantılar ve faaliyetler düzenlemek, projeler hazırlamak, sanayi ve ticaretin gelişmesinin yanında sosyo-kültürel faaliyetlerde de birlikte hareket etmek için Silifke TSO ile Düzce TSO arasındaki birliktelik ile diğer odalara rol model olmak amacıyla imzalandı.


Düzce TSO Genel Sekreter vekili Mürvet Gül Turhan, “Bugün burada imzalayacağımız kardeş oda protokolü ile birlikteliğimizi perçinleyerek resmileştirmiş olacağız. Bu kapsamda başta Silifke TSO Başkanı Nurettin Kaynar, Genel Sekreter R. Yıldırım Baydar'a teşekkür ediyorum” dedi.

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