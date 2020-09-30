İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce İş Kulübünde eğitimler devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi şirketlerinden birisi olan BelKA insan Kaynakları AŞ, Düzce TSO ve İşkur ortaklığında kurulan Düzce İş Kulübünde eğitim seminerleri devam ediyor.


Düzce'de işsizlik sorununa çözüm olması açısından kurulan Düzce İş Kulübü eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Düzce Belediyesi şirketlerinden birisi olan BelKA insan Kaynakları AŞ, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile İşkur işbirliği ile kurulan Düzce İş Kulübü'nün eğitimleri yapılıyor. Eğitimler kapsamında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun temel görevleri hakkında bilgiler verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.