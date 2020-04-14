İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce İşçilerine koli yardımı

DÜZCE (İHA) – Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Korona Virüs nedeni ile işsiz kalan Düzceli işçilere koli yardımında bulundu.


Düzce'de kurulduğu günden bugüne Düzceli işçilerin yaşam şartlarını iyileştirmeye çalışan Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Korona Virüs (COVİD-19) Pandemisi sonrasında işsiz kalan Düzceli işçilere gıda kolisi yardımında bulundu. İşçilere bir nebze olsun destek vermek istediklerini belirten Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sedat Mıhçı, destek verenlere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.