Düzce İşçilerine koli yardımı

Düzce'de kurulduğu günden bugüne Düzceli işçilerin yaşam şartlarını iyileştirmeye çalışan Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Korona Virüs (COVİD-19) Pandemisi sonrasında işsiz kalan Düzceli işçilere gıda kolisi yardımında bulundu. İşçilere bir nebze olsun destek vermek istediklerini belirten Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sedat Mıhçı, destek verenlere teşekkür etti.