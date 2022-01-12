Düzce İtfaiyesi 2021'de 595 can kurtardı

Buna göre ekipler 2021 yılı içerisinde 595 can kurtardı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2021 yılı içerisinde acil durumlarda yüzlerce olaya müdahalede bulundu. Yangın söndürmenin dışında ekipler hem vatandaşların hem de hayvanların canlarını da kurtardı. Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde İtfaiye ekipleri 193 vatandaşı bulundukları yerlerden kurtardı. Ayrıca ekipler bacalara giren, araba motorlarına giren, girdikleri yerden çıkamayan veya sıkışan hayvanlar için de çalışmalar yaptı. Ekipler 2021 yılı içerisinde 402 hayvanın kurtardı. Böylelikle ekipler 2021 yılında toplamda 595 can kurtararak dikkat çekti.