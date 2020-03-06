Düzce İtfaiyesi ilçe itfaiyelere eğitim veriyor

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü acil durum ve yangınlara müdahale şekli konularında düzenlenen eğitimler kapsamında Gölyaka Belediyesi İtfaiye personeline bilgiler aktarıldı. Uygulamalı olarak yapılan eğitim çalışması ile yanan bir araca müdahale edilmesi, soğutma çalışması ve araçta sıkışan kazazedelerin kurtarılması konusunda tatbikat yaptırıldı. İtfaiye Müdürlüğü, hizmet içi eğitim çalışmalarının düzenlenen program çerçevesinde devam edeceğini de belirtti.