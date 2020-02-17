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Düzce İtfaiyesi'nden gönüllülere temel itfaiyecilik eğitimi

Düzce’nin gönüllüler esasıyla görev yapan ilk arama kurtarma ekibi DAKE, yangınlara müdahale edebilmek için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden temel itfaiyecilik eğitimi aldı.

Düzce'nin gönüllüler esasıyla görev yapan ilk arama kurtarma ekibi DAKE, yangınlara müdahale edebilmek için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden temel itfaiyecilik eğitimi aldı.


Düzce'nin gönüllü arama kurtarma ekibi olan DAKE, yangınlara müdahale edebilmek için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelinden itfaiye temel eğitimi aldı. Arama kurtarma çalışmaları sırasında karşılaşacakları yangın durumunda ilk müdahaleyi yapabilecek temel eğitim alan DAKE ekibi, su altında, su üstünde, dağda, enkaz altında kurtarma eğitimlerinin ardından bu defa da yangınlara müdahale edebilecek duruma geldi.

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