Düzce itfaiyesinin yeni hizmet binası hızla yükseliyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün Düzce'ye ve bölgeye hitap edecek şekilde modernize edilmesi talimatını verdiği, bu yönde çalışmaların 2020 yılı sonunda başlatıldığı itfaiye binası inşaatının yükselişi hızlı şekilde sürüyor. Azmimilli Mahallesi'nde bulunan mevcut itfaiye binasının, Çoban mevkiine taşınarak her bölgeye ve olası yangınlara en hızlı şekilde müdahale edebilmesi hedefleniyor. Düzce'nin önümüzdeki 25 yılına hizmet edecek şekilde yenilenme yoluna gidilen itfaiye teşkilatı ve inşaat çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Başkan Dr. Faruk Özlü, “2 Bin 400 metrekare alan içerisine konuşlanacak olan yeni hizmet binamızın yapımına 2020 yılı sonunda başlamıştık. Aynı zaman diliminde yaklaşık 40 bin vatandaşımızın yaşadığı Bahçeşehir bölgemizde de itfaiye istasyonumuzu kurarak teşkilatımızı güçlendirdik. Bölgenin en modernize ve en güçlü teşkilatını oluşturmak adına çalışmalarımız sürüyor. Kısa süre önce itfaiye eri alım sınavlarımızı da gerçekleştirdik. Yeni gelecek olan arkadaşlarımızda gücümüze güç katacak. Bunların yanında modernize edilmiş ve yenilenen ekipmanlarımızın yanı sıra son teknoloji ile donatılan araç filomuzla birlikte tamamlanmak üzere olan yeni itfaiye binamız da Düzce'mize ve bölgemize daha hızlı, daha sağlıklı ve daha verimli şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Yeni İtfaiye binasının bir hizmet binasından öte bir kompleks olarak düşünüldüğünü ve bu yönde çalışma yaptıklarını belirten Başkan Özlü, binanın Ağustos ayı gibi tamamlanarak hizmete sunulacağını da sözlerine ekledi.