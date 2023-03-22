Düzce Kadın Doğum Çocuk Hastanesi tıbbi cihazlarına kavuştu

DÜZCE(İHA) – Düzce Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesinin tıbbı cihazları peyderpey teslim ediliyor.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu ek hizmet binasının Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine dönüşmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'ndan talep edilen tıbbi cihazların alım süreci tamamlandı.
Bu dahilde 2 adet yoğun bakım ventilatör cihazı, 2 adet yeni doğan kuvözü, 25 adet hasta başı monitörü, 4 adet defibitatör cihazı, 6 adet EKG cihazı ve 1 adet tünel fototerapi cihazı hastaneye teslim edildi.
Dönemin Sağlık Müdürü AK Parti Düzce Milletvekili aday adayı Dr. Yasin Yılmaz hastaneyi ziyaretinde Sağlık Bakanlığından 25 milyonluk cihaz ve teçhizat desteği aldıklarını belirtmişti.
Yılmaz bu yılın ocak ayında yaptığı açıklamada hastanenin Mayıs ayında açılabileceğini bildirmişti.