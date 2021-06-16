Düzce Kent Konseyi logoyu değiştirdi

DÜZCE(İHA) – Düzce Kent Konseyi, Düzce Belediyesi'nin logosunu değiştirmesinin ardından logoyu değiştirme kararı alarak, logosunda değişikliğe gitti.

Düzce Belediyesi geçtiğimiz günlerde logoda değişime giderek tarihi değeri olan Konuralp beyi andıran logo değişikliğe gitti. Bunun ardından Düzce Belediyesi bünyesinde bulunan ve kent genelinde faaliyetlerini sürdüren Düzce Kent Konseyi'de logoda değişime gitti. Düzce Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber, logo değişimi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Belediyemiz tarihi değerlere uygun bir logo değişimi yaptı. Bizlerde Kent Konseyi olarak logomuzda değişikliğe gittik. Düzce Belediyesi'nin logosunun orta kısmında yer alan Konuralp bey ve sancak bölümünü alarak kendi logomuza yerleştirdik. Yeni logomuz hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.