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Düzce Kent Konseyi toplandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin ortak akıl ve irade ile yönetilmesi adına önemli bir misyonu üstlenen Düzce Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin ortak akıl ve irade ile yönetilmesi adına önemli bir misyonu üstlenen Düzce Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.


Düzce Belediyesi Encümen toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Düzce Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber, Kadın Meclisi Başkanı Hanife Gür, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Ulviye Dikmen, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal, İmran Aktepe ve Genel Sekreter Feride Ömür Güçlü ve yürütme kurulu üyeleri katıldı. Kent konseylerinin temel görevinin kentin ana problemlerini saptayarak, projeler halinde belediye başkanına sunmak olduğunu ifade eden Düzce Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber, yürütme kurulunun bu konuda verimli çalışmalar yapacağına inandığını söyledi.


Dilber, Pandemi dolayısıyla festival ve etkinliklere ara verildiğini fakat yeni dönem için de hazırlanmış birçok projelerinin olduğunu ve bunların hayata geçirilmesi için tüm olanakları seferber ederek çalışacaklarını da vurguladı. Toplantı daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti.

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