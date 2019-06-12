Düzce Kent konseyi üyeleri belirlendi

Düzce Belediyesi Kent Konseyi üye seçimi Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli'nin katılımıyla düzenlenen toplantıda yapıldı.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Genel Kurulu için çalışmalar devam ediyor. Konsey üye seçimi için Belediye meclis salonunda toplantı düzenlendi. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli'nin de katıldığı toplantıda Belediye Kanununun 76'ncı maddesi kapsamında oluşturulan Kent Konseyi üyeliği için muhtarlar arasında seçim yapıldı. En yaşlı üye olarak Nusrettin Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Saylık'ın başkanlık ettiği toplantıda katip üye olarak da Karaca Mahalle Muhtarı Bahattin Gümüş ile Çakırlar Mahalle Muhtarı Nurettin Yıldırım görev aldı. 56 mahalle muhtarı arasında yapılan seçimde 20 üye muhtar belirlendi. İlk toplantısını 26-27 Haziran tarihlerinde yapacak Kent Konseyi Genel Kurul muhtar üyelerinin listesi şu şekilde oldu:

Hanife Gür, Ayşe Yıldırımoğlu, Aziz Şahin, Hakan Altındağ, İsmail Akmanoğlu, Arif Arslan, Ali Şengül, Turan Gemicioğlu, Sefer Aktürk, Ahsen Çalışkan, Mustafa Kurt, Murat Çolakoğlu, Erkan Sel, İsmail Keskin, İsmet Mısır, Şaban Işıldak, Bahattin Gümüş, Mustafa Turan, İlkay Balcı ve İbrahim Uçar.