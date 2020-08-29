İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce Kent Konseyinden Vali Atay'a ziyaret

DÜZCE(İHA) – Düzce Kent Konseyi Başkanı Arabulucu Avukat Ali Dilber ve yönetimi Vali Cevdet Atay’ı ziyaret ederek Kent Konseyinin, kuruluş süreci, amacı, ilkeleri ve Düzce için yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

DÜZCE(İHA) – Düzce Kent Konseyi Başkanı Arabulucu Avukat Ali Dilber ve yönetimi Vali Cevdet Atay'ı ziyaret ederek Kent Konseyinin, kuruluş süreci, amacı, ilkeleri ve Düzce için yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.


Düzce Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Kent Konseyi Başkanı Av. Arabulucu Ali Dilber Başkanlığında Düzce Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti.


Ali Dilber ve yönetim kurulu üyeleri Kent Konseyinin, kuruluş süreci, amacı, ilkeleri ve Düzce için yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmalar hakkında bilgiler verdiler ve Cevdet Atay Kent Konseyi çalışmalarına ve toplantılarına davet ettiler.


Ali Dilber “Düzce için yapacağımız her çalışma birlik ve beraberliğimizin nişanesi olacak” dedi. Ziyaret ardından sohbet ile devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.