Düzce kestanesi tezgaha indi, kilosu 50 ile 70 liradan satılıyor

Kilosu 50 ila 70 lira arasında değişen kestane, lezzeti ile dikkat çekiyor.

Düzce'nin köylerinden toplanan kestaneler pazara indi. Doyurucu olmasının yanı sıra içerdiği vitamin ve minerallerle kış mevsiminin olumsuz şartlarına, fiziki ve zihni yorgunluklara karşı koruyucu olan kestane, pazarda ilgi görüyor. Düzce'de pazarcı tezgahlarında yerini alan kestane 50-70 lira arasında değişen kilogram fiyatı ile satılıyor. Vatandaşlar fiyatların yüksek olduğunu söylerken satıcılar ise kestanenin zor şartlar altında toplandığını ve fiyatının az olduğunu dile getirirken, Düzce Kestanesinin meşhur olmasının sebeplerini ise pazarcı Fatma Örnek anlattı. Toprağın farklı olması sebebi ile kestanelerin lezzetli olduğunu dile getiren Örnek, “Tatlı ve lezzetli olduğu için, doğal olduğu için kestanelerimiz lezzetlidir. İlaç ve hormon kullanılmıyor. Katkı maddesi kullanılmadığı için meşhurdur. Kestane topraktan ağaç ile büyür daha sonra ağaçtan dökülür yerden toplanır. Dikenli olduğu için toplaması biraz zordur. Can yakar. Bizde yerlerden topluyoruz. Sopalar ile eldivenler ile kestaneleri topluyoruz” dedi.

“Fındık arazilerinde yetişen kestane kurtlu olur”

Kestanenin her yerde yetişmediğini, fındık arazilerinde kestanenin kurtlu olduğunu dile getiren Örnek, “Her yerde yerde kestane olmaz. Genelde ormanlık alanlarda olur. Çakıllı topraklarda olur. Bazı topraklarda olmaz. Kestanenin lezzeti de güzel olur. Düzce'de biz yetiştirmiyoruz. Doğal ortamdan topluyoruz. Bazen fındık arazilerinin içerisinde olur ama fındık tarlalarının içerisinde olan kestane çabuk kurtlanıyor. Orman arazilerinde olan kestaneler kurtlanmıyor” şeklinde konuştu.

“Fiyatlar 50 ila 70 lira arasında”

Düzce Kestanesinin güzel olması için hem suda hem de kavurma yöntemlerini aktaran pazarcı Fatma Örnek, “Düzce kestanesi seçilecek, güzel bir şekilde yıkanacak. Suda pişirilmek isteniyorsa, derin kesiler atılacak. Kavurmak isteniliyorsa, her iki taraftan, hem yan tarafından, hem orta tarafından kesilecek. Daha güzel olur ve lezzetli olur. Fiyatlar şu anda 50 ila 70 lira arasında değişiyor. Ormandan tezgaha gelişi 2-3 el değiştiği için fiyatlar artıyor. 50 ila 70 lira arasında değişiyor fiyatlarımız” ifadelerini kullandı.