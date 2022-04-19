Düzce kitap okuma sıralamasında ilk 20'ye girdi

DÜZCE (İHA) – Türkiye'de illere göre kitap okuma sıralaması belirlendi. İlk 3'de İstanbul, Ankara ve Muğla yer alırken, Düzce listeye 17'inci sıradan giriş yaptı.

Türkiye'de 2022 yılı kitap okuma verileri belirlendi. Özel bir şirket tarafından oluşturulan liste de başkent Ankara en çok kitap okuyan şehir oldu. İkinci sırayı İstanbul alırken, üçüncü sırayı ise tatil kenti Muğla aldı. Düzce listeye 17'inci sıradan girdi, en az kitap okuyan şehirler ise Şanlıurfa, Ağrı ve Muş oldu. Düzce'nin komşu illerinden Bolu listeye 11'inci sıradan girerken, Sakarya 18 ve Zonguldak da 41'inci sırada yer aldı.