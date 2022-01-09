Düzce kütüphanelerindeki kitap sayısı belli oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde bulunan 9 halk kütüphanesindeki kitap sayısı 138 bin 198'e ulaştı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Düzce İl Halk Kütüphanesi'nde 58 bin 943, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kütüphanesi'nde 7 bin 230, Çilimli İlçe Halk Kütüphanesi'nde 14 bin 964, Akçakoca İlçe Halk Kütüphanesi'nde 17 bin 989, Kaynaşlı İlçe Halk Kütüphanesi'nde 9 bin 152, Gölyaka İlçe Halk Kütüphanesi'nde 12 bin 196, Yığılca ilçe Halk Kütüphanesi'nde 14 bin 635, Cumayeri İlçe Halk Kütüphanesi'nde bin 837 ve Gümüşova İlçe Halk Kütüphanesi'nde ise bin 252 kitap olmak üzere toplam 138 bin 198 kitap bulunduğu belirtildi.