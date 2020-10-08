İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce Kütüphanesinde okuma alanı oluşturuldu

DÜZCE (İHA) – Düzce İl halk Kütüphanesi’nde vatandaşlar için okuma köşesi oluşturuldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl halk Kütüphanesi'nde vatandaşlar için okuma köşesi oluşturuldu.


Korona virüs salgını sonrasında uzun süre kapalı bulunan Düzce İl Halk Kütüphanesi, yeni normalleşme sürecinin ardından vatandaşların kullanımına açıldı. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile açılan kütüphaneye, yönetim tarafından kitap, dergi ve gazete okuma alanı oluşturuldu. Birinci katta kitap okuma alanı içerisinde yapılan okuma köşesinde yerel gazetelerin yer alması da dikkatlerden kaçmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.