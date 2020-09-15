Düzce Lokanta ve kafelere yönelik eğitim düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Düzce'de faaliyette bulunan lokanta ve kafelere yönelik eğitim programı gerçekleştirdi.

Korona virüs salgınının yayılımını önlemek ve tedbirlere uyum konusu ile ilgili olarak Düzce'de restoran, lokanta ve kafelere yönelik eğitim programı gerçekleştirildi. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nda görevli Dr. Pınar Doğan ve İş Güvenliği Uzmanı Şeref Cerrah tarafından Valilik konferans salonunda eğitim düzenlendi. Eğitim programında her işletmeden bir personele korona virüs salgınının yayılımını önleme ve tedbirlere uyum konusunda bilgiler verildi. Eğitimin sonunda kafelerden gelen gelen kişilere belge verilecek.