Düzce mavi şehirler arasına girdi

Korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan aşılama çalışmaları kapsamında Düzce, ikinci doz aşılamada yüzde 75'e ulaşarak mavi şehirler arasına girdi.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan aşılama çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Birinci doz aşılamada yüzde 90'lara kadar ulaşan Düzce'de, İkinci doz aşılama çalışmaları için aşı seferberliği başlatılmıştı. Düzce Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından köy köy mahalle mahalle yapılan ziyaretler sonrasında ikinci doz aşısını olmayan kişilerin ayağına kadar aşı gitti. Bu çalışmaların arından Düzce yüzde 75 aşılama oranına ulaşarak mavi şehirler arasına girdi.