Düzce maviye çok yaklaştı

Ülke genelinde aşılama ortalaması yüzde 78'lere ulaşırken, Batı kesimlerinin tamamı mavi şehirlere ulaştı. Korona virüs ile mücadele de en etkili silah olarak görülen Sinovac ve Biontech aşılamaları Düzce'de de yüzde 75'e yaklaştı. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Başkanlığı ve Hastanelerde aşı seferberliği sürerken, Ülke genelinde yüzde 75'in üzerine çıkan şehirler mavi şehir olarak görülüyor. Düzce'de ise veriler yüzde 74,9'a kadar ulaştı. 3 Eylül Cuma günü Düzce'nin düşük riskli illerden birisi olmasına kesin gözü ile bakılıyor. Çankırı ile Erzincan'ın da Mavi şehirlere geçmesi bekleniyor.