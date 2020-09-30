İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce Mermer fabrikası ile kaynaklara destek veriliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin dağlarından elde edilen taşları işleyen Düzce Belediyesi firması Beltaş AŞ’de üretilen mermerler, çevre illere satılarak belediye kaynaklarına destek veriyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin dağlarından elde edilen taşları işleyen Düzce Belediyesi firması Beltaş AŞ'de üretilen mermerler, çevre illere satılarak belediye kaynaklarına destek veriyor.


Düzce Belediyesi'nin şirketlerinden birisi olan Beltaş AŞ, Düzce ormanlarının elde edilen taşları toplayarak işleme yapıyor. Yapılan işlemeler sonrasında Mermere dönüştürülüp çevre illere satışı gerçekleştiriliyor. Düzce Belediyesi'nin kaynaklarına destek veren Mermer fabrikasını Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve beraberindeki heyet ziyaret etti. Beltaş AŞ bünyesinde bulunan Mermer fabrikasında incelemelerde bulunan Başkan Özlü, en önemli tesislerden biri olarak gösterdiği Mermer fabrikasında kaynaklara doğru değerlendirme çalışması yaptıklarını da belirtti. Özlü: “Düzcemiz'in taşını işleyerek hem kendi yatırımlarımızda kullanıyoruz hem de çevre illere satışı ile kaynaklarımızı doğru değerlendirmeye çalışıyoruz. Beltaş A.Ş. mermer fabrikamız bu minvaldeki en önemli tesislerimizden biri” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.