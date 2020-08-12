Düzce Mevlana Meslek Lisesi'nde rekor doluluk

DÜZCE(İHA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin teşvikleriyle Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın destek ve himayesine verilen Mevlana Mesleki Teknik Anadolu Lisesi doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin teşvikleriyle Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın destek ve himayesine verilen Mevlana Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin proje olarak kullanılan çocuk gelişim alanı yüzde 12 ile yüzde 33 aralığında 34 öğrenci olarak 2020-2021 eğitim öğretim sezonu için doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaştı. Bu yıl okula nüfusa dayalı yerleşim sistemi ile 204 yeni öğrenci tercih ederek bu alanda da doluluk oranı yüzde 100 'e ulaştı.

658 öğrencinin eğitim gördüğü Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ayrıca hem okul öncesi eğitim bölümü öğrencilerinin uygulamalı eğitimleri hem de bölgede önemli bir gereksinim olan 3, 4, 5 yaş okul öncesi eğitim sınıfları da okul bünyesinde bulunmakta, bu sınıflarda da toplam 116 öğrenci yer almakta.

TOBB'un başlatmış olduğu bu seferberliğin ülke geleceği açısından büyük önem arz ettiğini belirten Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Mesleki eğitimin ülkenin kurtuluşu olduğuna inandıklarını belirterek, “Ülkemizin üretmekten, ürettiğini ihraç etmekten başka kurtuluş reçetesi yok. Kalkınmanın en önemli adımı ihracat. Bu adımın gerçek olabilmesi için üretim, üretimin olabilmesi için de nitelikli istihdam şart. Nitelikli istihdamın ilk aktörü mesleki liselerimiz. Biz TOBB ve DTSO olarak mesleki eğitime büyük önem veriyoruz. Amacımız sanayicimizin ihtiyaçları doğrultusunda kalifiye personel yetiştirmek ve istihdamlarını sağlamak. Bu yıl okulumuza olan rağbetin yüzde 20 oranında artması ve tam doluluk oranına ulaşması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Önümüzdeki yıllarda bu okullarımızdan mezun olan gençlerimizin sanayicimizin ihtiyaçlarına karşılık vereceğine inanıyor, projenin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Düzce Milli Eğitim camiamız, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimimiz ve okulumuzun tercih edilmesinde katkısı olan velilerimize de şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.