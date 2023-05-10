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Düzce Milli Eğitim'in kalite yönetim sistemleri kurulumu devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Yığılca Öğretmenevi’ne kuruldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Yığılca Öğretmenevi'ne kuruldu.


Düzce'de milli eğitime bağlı kurum ve kuruluşlarda kalite yönetim sistemi kurulumları tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede, iş yeri güvenliği ve sağlığı birimi ekipleri, Yığılca Öğretmenevinde TS EN ISO 9001 kalite yönetim sitemi kurulum çalışmalarını gerçekleştirdi. Öğretmenevi personellerine sistemin nasıl çalıştığı ile ilgili bilgiler veren ekipler, dokümantasyonu yerinde inceleyerek rehberlik çalışmasını da gerçekleştirdi.

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