Düzce modern pazaryerine kavuşuyor

Faruk Özlü'nün şehre kazandırdığı prestij projelerinden biri olan Merkez Pazaryeri Projesinde çalışmalar devam ediyor. Kolonları yerleştirilen ve taşıyıcı sistemlerin montajının devam ettiği pazaryeri farklı konsepti ile Düzce'ye hizmet edecek hale getiriliyor.

Düzce Belediyesi tarafından şehre modern ve kullanışlı bir pazaryerine kazandırılması noktasında Aziziye Mahallesinde çalışmaları başlatılan Merkez Pazaryeri Projesinde yoğun tempo sürüyor. Şarküteriden bakliyat dükkânlarına, balıkçı pazarından sebze meyve pazarlarına kadar birçok esnafın yerini alacağı çok amaçlı modern pazaryerinde kolon montaj işlemleri tamamlanırken, zabıta noktası ve lavaboların inşası da tamamlandı.

Prekast ve çelik montajının devam ettiği projede taşıyıcı sistemlerin tamamlanması için çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, daha sonra iç zemin tasfiyesi ve ince işçilik çalışmalarına geçecek.