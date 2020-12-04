Düzce MÜSİAD'dan çocuklara bot ve mont

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesinin başlattığı 'Çocuklar Üşümesin' kampanyasına bir destek de Düzce MÜSİAD Şubesi'nden geldi. Şube yöneticileri Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü ziyaret ederek topladıkları ürünleri teslim ederek çocuklara bot ve mont giydirdi.

Düzce'de çocukların üşümemesi için Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından "Çocuklar Üşümesin Bir Mont Bir Bot Yardım" kampanyası başlatıldı. Düzceli hayırseverlerin yardımları ile yüzlerce çocuğa yapılan yardımlar devam ederken, Düzce MÜSİAD Şubesi de kampanyaya destek verdi. Şube üyeleri kendi aralarında topladıkları bir miktar parayı Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağışladı. Şube Başkanı Vefa Pehlivan ve Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam, müdürlükte personellerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alırken, gelen çocuklara bot ve mont hediye etti.