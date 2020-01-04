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Düzce nüfusu her geçen yıl yaşlanıyor

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Düzce nüfusunun yüzde 9,5’u yaşlı.

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Düzce nüfusunun yüzde 9,5'u yaşlı. Yıllara bakıldığı zaman Düzce nüfusunun yaşlandığı görülüyor.


Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre 2018 yılsonu itibariyle Düzce'de 36 bin 959'unu yaşlı nüfus oluşturdu. 65 yaş üstünü içeren yaşlı nüfusu 2016 yılında toplam nüfusun yüzde 9,3'ünü (34 bin 429) oluştururken, bu oran 2017 yılında yüzde 9,4 (35 bin 510) ve 2018 yılında yüzde 9,5 (36 bin 959) oldu. Yaşlı nüfus oranında yıllara göre bakıldığında, oranın her geçen yıl arttığı görülmekte.

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