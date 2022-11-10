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Düzce nükleer tıp ünitesine kavuştu

Düzce ve bölgesinde şifa arayan hastalara Özel Düzce Çağsu Hastanesi’nde hizmete açılan nükleer tıp ünitesi şifa dağıtacak.

Düzce ve bölgesinde şifa arayan hastalara Özel Düzce Çağsu Hastanesi'nde hizmete açılan nükleer tıp ünitesi şifa dağıtacak.


Özel Düzce Çağsu Hastanesi'nde faaliyete geçen nükleer tıp ünitesinde koroner arter hastalığının teşhisi (kalp damar tıkanıklığı teşhisi) tiroid-paratiroid hastalıkları, onkolojik hastalıklarda tüm vücut kemik görüntüleme, böbrek hastalıklarının teşhisi gibi bir çok hastalığın görüntülemesin de hem büyük kolaylık sağlayacak.


Bir adet sintigrafi cihazı, efor odası, radyoaktif ölçüm odası bulunduğu Nükleer Tıp Uzmanı denetiminde, tekniker, hemşire ve personel görev yapacak. Hasta kabulüne başlayan hastanede ünitenin açılmasıyla hastalar şehir dışına gitmek zorunda kalmayacak.

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