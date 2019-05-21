Düzce Orman İşletme Müdürlüğü yangın sezonuna hazır

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü makine parkında bulunan ve orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde kullanılan başta arazözler olmak üzere, yangın ilk müdahale araçları Düzce Orman İşletme Müdür Yardımcısı Levent Kartal ve Konuralp Orman İşletme Şefi İsa Kara tarafından denetlendi.

Denetimlerde, makine parkında yer alan yangın söndürme araçları ile iş makinelerinin faal durumları ve ekipman kontrolleri yapıldı. Aynı zamanda operatör ve şoförlere kullandıkları makine ve araçları daha iyi tanımaları amacıyla eğitim verildi, verimliliğin arttırılması için teorik ve pratik bilgiler aktarılarak konunun önemi anlatıldı.

Denetimlere katılan şoför ve operatörler tarafından, yapılan denetimlerin çok faydalı olduğu ve olası orman yangınlarına daha hızlı ve etkili müdahalede etme imkanı sunacağı ifade edildi.