İhlas Haber Ajansı

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Düzce ormanlarında karaca görüntülendi

Düzce ormanlarında kameralar bu sefer karaca görüntüledi.

Karaca ile karşılaşan vatandaşlar, bu anları anbean kaydetti.


Düzce, farklı orman yapısı ile turizmcilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Şehrin yüksek kesimlerinde yer yer kar halen kalırken, bölgeyi incelemek isteyenler ormanlarda bir sürpriz ile karşılaştı. Balıklı Yaylası'na seyir halinde olan vatandaşlar, araçlarının önünde bir karaca ile karşılaştı. Aracın önünde uzun süre kaçan karaca, turizmciler tarafından kamerayla görüntüledi. Karaca koşturmacanın ardından ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

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