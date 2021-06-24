Düzce OSB'de aşılama devam ediyor

DÜZCE(İHA) – Sağlık Bakanlığı, işçilerin aşılarını mobil aşı hizmetleri ile işyerlerinde yapılacağını açıklamasının ardından Düzce'de bulunan Organize Sanayi Bölgeleri'nde başlatılan aşı çalışmaları sürüyor.

İş kaybının önüne geçmek için Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, işçilerin aşılarını fabrikalarında olacağını açıklamasının ardından Düzce'de Halk Sağlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan mobil aşı çalışmaları devam ediyor. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Ökkeş Kepek, COVID-19 ile mücadelede Organize Sanayi Bölgesinde devam eden aşı çalışmalarını ve görevli aşı ekiplerini ziyaret ettiler. “Tek güvencemiz aşı” diyen sağlık Müdürü Dr. Yılmaz, herkesi aşı olmaya davet etti.

Organize Sanayi Bölgesi'nde ve bazı fabrikalarda başlatılan çalışmalarda 40 bin işçi işyerlerinde aşılacak.